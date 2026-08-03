Il Napoli ha individuato il vice Di Lorenzo... e può arrivare l’incasso per la Fiorentina

Costantino Favasuli è cresciuto nel vivaio della Fiorentina prima di mettersi in mostra in Serie B tra Ternana, Bari e Catanzaro e lasciare a titolo definitivo Firenze la scorsa estate. Il classe 2004 è stato uno dei protagonista della bella stagione dei calabresi. Sul laterale destro la Fiorentina ha mantenuto un 50% sulla rivendita.

Favasuli-Napoli: quasi fatta

Ora Favasuli è pronto ad accasarsi al Napoli, in cui sarà la riserva dell'esperto capitano Giovanni Di Lorenzo. I partenopei dovrebbero sborsare una cifra intorno ai 7 milioni di euro per l'ex Fiorentina.

La somma in arrivo

La dirigenza viola potrebbe così ritrovarsi in cassa un ingresso di circa 3,5 milioni, una cifra che potrebbe tornare utile per il mercato.