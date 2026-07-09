Due esterni di livello internazionale per la Fiorentina e il preferito gioca in Germania
Johan Bakayoko
Al di là di Koleosho, la Fiorentina ha intenzione di fare una serie di interventi importanti nel comparto degli esterni offensivi.
Livello internazionale
L'idea di base, scrive stamani La Nazione, è quella di prenderne almeno due di livello internazionale, più un altro da inserire nelle rotazioni (qui torna in ballo Solomon, oltre che Volpato).
La lista
In lista troviamo Bakayoko (Lipsia), che è probabilmente il preferito all'interno del club, Zhegrova (Juventus) e Lang (Napoli).
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