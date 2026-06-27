Proc. Berti: "La Fiorentina avrebbe potuto riscattarlo per 350mila euro. Firenze gli ha fatto capire i sacrifici"

Tommaso Berti, ex giocatore della Fiorentina Primavera nella stagione 2022- 23, è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese, che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Cesena. Proprio dal club bianconero nel 2022 la Fiorentina prese in prestito il centrocampista classe 2004, decidendo poi, nonostante una stagione da titolare in Primavera, di non riscattarlo

Il mancato riscatto della Fiorentina

Così infatti ha parlato a Radio Sportiva Angelo Roa, agente del giocatore, sul mancato riscatto ai tempi della Fiorentina: “La Fiorentina poteva riscattarlo a 350mila euro e non l’ha fatto. Nel calcio si fanno delle scelte. In tanti potevano avere un crollo a livello emotivo, lui invece si è rimboccato le maniche e ha vinto il campionato di Serie C con il Cesena”.

Sull'esperienza a Firenze

Spazio anche ad una riflessione sulla sua avventura a Firenze: “Firenze per lui ha rappresentato quell’esperienza lontano da casa: lo ha formato tantissimo e gli ha dato la possibilità di vedere che per fare il giocatore devi fare i sacrifici lontano dai tuoi cari: è stata un’esperienza bellissima”.