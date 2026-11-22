Sul QS de La Nazione, la Fiorentina troneggia in prima pagina: “Vanoli alza il tiro. Gnonto se la gioca”.

A pagina 4 spazio per due articoli: “Voglia di colpaccio, Vanoli alza l'asticella. ‘Dopo le prestazioni è l’ora di fare punti'”, mentre a lato: “Juric, lunedì trappola. La zona B fa paura e la panchina traballa. Tre punti tutti d'oro”.

A pagina 5 invece: “Njie recupera ma senza forzare. Sulla fascia se la gioca Gnonto. E Goncalves si mette al centro” e di spalla un approfondimento: “Cuore e grinta: Jallow-gol e la Primavera vince a Monza”. Box con focus sui tifosi: “Trasferta scomoda, partita in notturna. Ma Firenze ci sarà”.