Alex Jimenez è già a Firenze: visite in corso per il nuovo acquisto della Fiorentina - FOTO

Non hanno perso tempo la Fiorentina e Alex Jimenez, col giocatore arrivato in mattinata con un volo dall'Inghilterra e già a Firenze per completare tutti i passaggi che gli permetteranno di unirsi in maglia viola.

Visite mediche in corso

Il giocatore in questi minuti, supervisionato dallo staff medico viola, sta sostenendo le visite mediche propedeutiche per l'ufficialità del suo trasferimento alla Fiorentina.

Le foto delle visite

Ecco la foto del giocatore impegnato negli accertamenti medici