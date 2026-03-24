Festa di compleanno con...aggressione. Tifosi del Catanzaro e della Fiorentina irrompono in un locale a Cesena

Una festa di compleanno che si è trasformata in un'aggressione. Sabato scorso, un'ora prima dell'inizio della partita tra Cesena e Catanzaro, un gruppo di 50 facinorosi ha pensato bene di fare il proprio ingresso nel cortile di un circolo che si affaccia sulla via Emilia nella cittadina romagnola.

L'aggressione

Stando alla ricostruzione riportata dal Corriere di Romagna, un pullman, due minivan e un paio di auto hanno parcheggiato all’interno di un distributore e da lì sono scesi tifosi del Catanzaro e anche della Fiorentina (le curve sono gemellate), con i volti travisati e armati di aste e bastoni. Alcune persone, presumibilmente legate ad ambienti ultras del Cesena, sono state aggredite e picchiate (un paio sono state ferite alla testa).

50 identificati

Le forze dell’ordine, intervenute per sedare i disordini, hanno poi identificato oltre 50 persone tra catanzaresi, fiorentini e cesenati (quelli che avevano provato a difendersi).