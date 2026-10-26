Il nuovo record di errori firmato Vanoli. Ma il vero, grande, sbaglio dell'allenatore è un altro

Ogni ingresso in campo, ogni sostituzione decisa da Paolo Vanoli nel match perso dalla Fiorentina contro l'Inter, sono stati semplicemente peggiorativi.

L'uscita dal campo di Pongracic è stata obbligata (Viery è stato decisamente ‘maltrattato’ da Thuram), ma le altre sostituzioni sono tutta farina del sacco del tecnico.

I quattro cambi

E allora, fuori Jimenez e Mastantuono e dentro Dodô e Gnonto, ecco che la Fiorentina è passata dall'avere occasioni di sfondare a destra, a soffrire ancora di più. Benché Pellegrino abbia fatto poco o niente, Beto, entrato al suo posto, è riuscito a fare ancora peggio, perdendo il pallone da cui è partita l'azione del pareggio nerazzurro. E Joao Mario non ha dato certo una mano o equilibrio alla squadra.

Roba da anni Ottanta

Quattro cambi su quattro errati, un nuovo record. Ma il vero, grande, sbaglio è stato un altro che abbiamo già sottolineato, ovvero l'aver consegnato le sorti della partita all'Inter, arretrando notevolmente la squadra. Roba da anni Ottanta del secolo scorso, ormai superata e strasuperata che vale ancora meno quando ti trovi davanti una squadra a netta trazione anteriore che ti lascia tanti spazi dietro.