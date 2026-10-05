Flores: "Mastantuono un giocatore formidabile, la nostra intesa costruita in un lampo"

Leonel Flores e l'attaccante della Fiorentina, Franco Mastantuono, hanno condiviso l'esperienza con l'Argentina e la netta vittoria contro il Burkina Faso. I due sono ritenuti grandissimi talenti e ci sono molte aspettative su di loro.

“E' un giocatore formidabile”

“Mastantuono è un giocatore formidabile - ha detto Flores - la nostra intesa si è costruita in un lampo. Si è già distinto nelle giovanili, quindi ora che è mio compagno di squadra devo sfruttarlo appieno”.

Rivalità che non si è vista in campo

Il primo è cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, mentre il secondo con il River Plate. La grande rivalità è stata però accantonata quando hanno indossato la maglia argentina quando si sono ritrovati a condividere il campo assieme.