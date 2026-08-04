Gli esterni che ancora mancano all'appello. Paratici ha apparecchiato diversi tavoli

All'appello, in casa Fiorentina, mancano ancora esterni offensivi, con il ds viola, Paratici, che ha apparecchiato diversi tavoli.

Concordanza sui nomi

I quotidiani che si sono occupati stamani di questo tema, ovvero il Corriere dello Sport-Stadio e La Nazione, si sono lanciati più o meno sugli stessi nomi: Lang, Bakayoko, Cancellieri. Zhegrova è l'unico che differenzia queste due fonti.

Questione Solomon

C'è poi Solomon che la Fiorentina spera di 'strappare' al Tottenham negli ultimi giorni di mercato almeno alla metà rispetto ai 10 milioni che prevedeva l'accordo di gennaio per il riscatto.