Marinozzi: "La Fiorentina non lotterà per la salvezza. Da qui a Natale riprenderà il percorso che ci aspettavamo"
Sul proprio canale You Tube, Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN ha espresso un breve parere sulla Fiorentina, escludendola dalle squadre che lotteranno per la salvezza quest'anno.
L'opinione di Marinozzi
“Io sono d'accordo sul togliere la Fiorentina dalle squadre che lotteranno per la salvezza quest'anno in Serie A. Adesso dopo la sosta e fino a Natale può riprendere il cammino, quello che ci aspettavamo dai viola, soprattutto dopo il pareggio contro la Juventus”.
Fragilità
"Reputo comunque la Fiorentina una squadra molto fragile, soprattutto se guardiamo l'aspetto difensivo. Mi aspetto che però trovi continuità con i risultati".
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