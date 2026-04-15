"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram

Dopo la sosta per le Nazionali questa sera alle ore 21.30 torna con una nuova puntata Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parliamo della vittoria con la Lazio e dei prossimi impegni tra la rimonta proibitiva con il Crystal Palace in Conference e la trasferta di Lecce lunedì sera.

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Parteciperanno i nostri redattori, conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

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