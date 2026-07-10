I due obiettivi in casa Parma che intrigano la Fiorentina: sarebbe Fazzini la possibile contropartita

Se il Parma ha messo gli occhi su Jacopo Fazzini, come riportato ieri, è altrettanto vero che la Fiorentina segue da tempo due giocatori dei ducali.

Le contropartite

Come riporta calciomercato.it, è proprio l'ex Empoli che sarebbe finito sul piatto della trattativa per arrivare ad Adrian Bernabé, profilo molto apprezzato dalla Fiorentina e che andrebbe a rinforzare ulteriormente il centrocampo viola. In alternativa, si torna sulle contropartite già offerte al Sassuolo nell'ambito della trattativa per Thorstvedt, quali Sohm e Brescianini.

Capitolo punta

Non solo Bernabé: negli ultimi giorni si sarebbero mosse le acque anche per Mateo Pellegrino, attaccante argentino dei crociati, coi viola che avrebbero effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione. Sul giocatore c'è anche la Juve, e il Parma ha fissato il prezzo: serviranno 30 milioni di euro.