Ranieri: "La Fiorentina per è diventata una famiglia. Un onore enorme rinnovare nell'anno del Centenario"

Luca Ranieri parla ai canali ufficiali viola dopo il rinnovo del contratto, esprimendo tutta la gioia per il prolungamento del contratto con la Fiorentina.

‘La Fiorentina è una famiglia, qui da quando ho 13 anni’

“Sono veramente felice e onorato di poter continuare con questa grandissima squadra che per me è ormai diventata una famiglia. Sono qui da quando ho 13 anni, è il quinto anno consecutivo che faccio parte di questa squadra, darò il massimo ogni giorno per dimostrare il mio valore e ripagare la fiducia che la società mi ha dato”.

‘Ringrazio la società, devo essere un esempio’

“Firmare il rinnovo nell'anno del Centenario ha un valore enorme, conosco l'importanza di questa annata, ne sono onorato, ringrazio società e presidente per la fiducia. Ora sono uno dei più esperti, ci faccio caso che i ragazzi possono guardarti, devo sempre essere sul pezzo e non sbagliare negli atteggiamenti, mi impegno per essere di esempio".