Un occhio al campo, uno alle esigenze di Grosso...e uno ai bilanci. La direzione della nuova gestione - VIDEO

La nuova Fiorentina sta finalmente prendendo forma, ripartendo da Kean e da Fagioli. Dopo Viery e Dragusin in difesa, che sulla carta saranno titolari, il club viola è pronto a chiudere per Koleosho e poi Thorstvedt e così mezzo lavoro sarà completato. La Fiorentina poi si concentrerà sugli esterni e su una squadra che abbia voglia di determinare dalla mediana in su.

Media caratura come valore

Acquisti per adesso sulla fascia dieci-venti milioni, di media caratura almeno per le valutazioni attuali. Giocatori già fatti e scommesse, spesso giovani e che non pesino troppo dal punto di vista del monte ingaggi (anche se Dragusin potrebbe essere un'eccezione in questo senso). Sembra essere questa la direzione della nuova gestione Paratici, improntata sulla qualità ma anche sull’età. Italiani o non italiani fa lo stesso, è chiaro che il mercato straniero dà la possibilità di scegliere su più opzioni.

Conti da fare

Questo sta facendo il nuovo direttore sportivo viola che deve fare i conti anche con tutti i calciatori importanti che rimarranno, che dal punto di vista degli stipendi gravano sicuramente tanto. Kean, Fagioli appunto ma anche De Gea se rimarrà in viola. Insomma, un occhio al campo, alle esigenze di Grosso, ma anche ai bilanci di una Fiorentina che deve rimettere le cose a posto anche da questo punto di vista