La Nazione: Servono 4 esterni offensivi dal mercato!

La Nazione in edicola oggi si occupa di molti temi di casa Fiorentina: dall'arrivo di Grosso all'incontro di New York, dalla rifondazione tecnica di Paratici al mercato giocatori.

Prima pagina

In copertina il QS de La Nazione scrive a caratteri cubitali: “NY e il budget, parte il piano” e ancora nel sottotitolo “Fiorentina, prime idee e mosse di mercato”.

Pagine 6-7

La Nazione apre le pagine dedicata a colori viola con un articolo su Fabio Grosso, dal titolo: “Grosso non si muove dal 4-3-3” e ancora “Rivoluzione fra difesa e attacco, servono 4 esterni offensivi!”. Di spalla poi un approfondimento sull'imminente incontro fra la dirigenza e la proprietà: “Vertice strategico, risposte concrete per ricostruire”. Nella pagina seguente La Nazione si sofferma invece sul lavoro dietro le quinte di Paratici: “La rifondazione di Paratici. Scouting e organizzazione”.