Gosens mamma mia, quell'urlo e quell'abbraccio con Vanoli. Una permanenza che resta in bilico

Durante il mercato invernale, Robin Gosens ha avuto la possibilità di lasciare la Fiorentina per andare a giocare in Inghilterra. L'esterno sinistro però è voluto rimanere per salvare la squadra e, forse, ha realizzato quello che potrebbe essere il gol più pesante della stagione. Quello che ha consentito di battere la Lazio e portare la squadra a netta distanza dal terzultimo posto.

L'urlo e l'abbraccio

Bello, al terrmine della gara, il suo abbraccio con Vanoli e quell'urlo, “Mamma mia”, che ha fatto capire a tutti quanto i giocatori e lo staff tecnico ci tenessero a portare fuori la Fiorentina dal cul de sac nella quale si era cacciata nella prima metà di questa stagione.

Futuro

E il futuro de giocatore quale sarà? Il suo contratto attuale, partito ufficialmente lo scorso luglio dopo il riscatto obbligatorio terminerà nel 2028. Nel mese di gennaio, appunto, lo aveva cercato il Nottingham Forest, ma il giocatore, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, non ha voluto approfondire la pista di mercato proprio per non abbandonare la nave che rischiava di affondare. A fine anno Gosens riparlerà con il club e verranno messe sul piatto le rispettive esigenze: allora si capirà se ci saranno o meno le condizioni per andare avanti insieme.