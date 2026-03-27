Alla crescita della Fiorentina, sono inevitabilmente corrisposte le crescite di diversi singoli della rosa di Paolo Vanoli. Fagioli e Parisi su tutti hanno dato una svolta al gioco della squadra viola, l'arrivo e l'aiuto (parziale a causa dell'infortunio) di Solomon ha inciso e così via.

Protagonista inaspettato

Nelle ultime apparizioni della compagine fiorentina, inutile negarlo, a rubare l'occhio è stato un inatteso protagonista: Cher Ndour. Il centrocampista classe 2004 ha giocato da titolare in tre delle ultime quattro partite mettendo a referto 2 gol (contro il Rakow all'andata e l'Inter) e un gol propiziato (contro il Rakow al ritorno).

Gol a ripetizione

L'ex PSG e Besiktas non è uno abituato a segnare con continuità, nonostante il conto in Conference League quest'anno sia salito a 3 reti in 9 presenze. E anche con l'Italia U21, nella giornata di giovedì, Ndour si è tolto lo sfizio di siglare un gol nel 4-0 contro la Macedonia.

Più ombre che luci. E ora…

Niente facili entusiasmi, come siamo fare a Firenze. Detto questo, oltre ai numeri, anche le prestazioni di Ndour sembrano essere in miglioramento. E per un giocatore che alla Fiorentina fino a ora è stato più ombra che luce, questo momento non può che essere visto positivamente. Anche da Vanoli, che in lui ha sempre riposto fiducia.