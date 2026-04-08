L'ultima, grande occasione: c'è chi si gioca un bel pezzo di futuro alla Fiorentina
Albert Gudmundsson in azione. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Contro la Lazio in campionato, Albert Gudmundsson non ci sarà. Il giudice sportivo ha affibbiato all'attaccante della Fiorentina una giornata di squalifica dopo l'espulsione di Verona. Però in Conference l'islandese sarà in campo, eccome.
Ultima occasione
Sarà una giornata importante per lui, l'ultima, grande occasione per poter far vedere di poter essere determinante anche quando conta, dopo due anni di poco o niente in maglia viola.
In ballo il suo futuro
Come scrive stamani il Corriere Fiorentino, sono questi, i giocatori che possono e devono fare la differenza. Albert lo sa, così come sa che in ballo non c’è solo il presente, ma anche un bel pezzo di futuro. Vale per tutti, ma per lui in particolare.
💬 Commenti