La Bosnia supera il Galles e un decisivo Dzeko sfiderà Kean per un posto al Mondiale

L'avversario dell'Italia è stato definito solo dopo i calci di rigore: sarà la Bosnia a sfidare gli Azzurri tra le proprie mura per un posto nel Mondiale 2026. La squadra capitanata da Dzeko ha superato il Galles, vincendo abbastanza a sorpresa fuori casa. L'Italia sarà quindi di scena a Zenica per ottenere il pass Mondiale.

Bosnia avanti ai rigori

Sbaglia per prima la Bosnia con Demirovic, che si fa ipnotizzare da Darlow, quindi è Johnson che pareggia i conti degli errori per il Galles calciando malissimo e alto. La parità si spezza quando Neco Williams viene murato da Vasilj, e Alajbegovic infila Darlow, regalando il successo alla Bosnia.

Dzeko tiene in piedi la Bosnia: la cronaca

Il Galles padrone di casa si è portato in vantaggio in apertura di secondo tempo, con la rete di James, che ha poi colpito anche un palo. La Bosnia non ha però mollato, riuscendo a pareggiare all'88': in gol di testa su corner di Alajbegovic l'infinito capitano Edin Dzeko, che dopo l'addio alla Fiorentina ha saputo ritrovare stimoli e reti a ripetizione con lo Schalke 04. L'ex punta viola ha poi lasciato il campo alla fine dei tempi regolamentari, senza però uscire dalla gara: il classe ‘86 ha rimediato un’ammonizione dalla panchina a causa di un battibecco col tecnico gallese Bellamy. Quindi i suoi compagni hanno ottenuto il passaggio del turno tra supplementari e rigori, completando l'opera.