Mastantuono: "Chiediamo scusa ai tifosi della Fiorentina, la squadra ne uscirà. Siamo più uniti che mai"
Franco Mastantuono. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Franco Mastantuono non ha certo brillato a Monza, così come tutta la squadra della Fiorentina. Il carattere però non gli manca, ed è già un elemento chiave ed un trascinatore della squadra.
Il messaggio ai tifosi
Il classe 2007 argentino ha appena postato una storia su Instagram nella quale ha voluto mandare un messaggio di scuse ai tifosi gigliati dopo il 3-0 del Brianteo ed in vista dell'imminente futuro, che per la Fiorentina si chiama Udine, domenica prossima alle 12.30
Le parole di Mastantuono
“Voglio chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina; questa squadra ne uscirà: siamo tutti uniti, più che mai”.
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