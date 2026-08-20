Una fascia rovesciata: l’ora dell’addio per Dodô e Fortini, il duello tra Jimenez e Joao Mario

Sono giorni caldissimi per la cessione di due calciatori in casa Fiorentina: si tratta dei due terzini destri Dodô e Niccolò Fortini, accomunati non solo dal ruolo e ma anche da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 prossimo. Il brasiliano ha da tempo visto sfumare ogni possibilità di rinnovo e la Fiorentina farà di tutto per venderlo nel finale di mercato. Il giovane Fortini, invece, è pronto a partire ma potrebbe rimanere in orbita viola.

Fortini in granata

È arrivata anche la proposta dell’Hull City dopo quella del Bournemouth per Niccolò Fortini, ma l’esterno viola preferisce di gran lunga restare in Italia. Ecco che allora il Torino ha rappresentato la destinazione perfetta per lui: i granata hanno proposto un prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, fissato a 9 milioni di euro, che sembra soddisfare la dirigenza viola. Fortini rinnoverà fino al 2030, e poi partirà… Non solo però: la Fiorentina sembra intenzionata a garantirsi una clausola che le dia la possibilità di riacquistare il calciatore.

Dodô raggiunge Milenkovic (?)

Si tratta sul prezzo del cartellino di Dodô tra Fiorentina e Nottingham Forest. Gli inglesi vogliono prelevare il calciatore viola, l’allenatore tedesco Oliver Glasner vuole il laterale brasiliano e la trattativa è molto ben avviata. Dodô, che in passato è sembrato vicinissimo a rinnovare con la Fiorentina, ha chiuso la sua avventura a Firenze dopo 4 anni. Il rendimento in viola del brasiliano è stato contrassegnato da alti e bassi, un infortunio pesante che lo ha rallentato e la sensazione di non essere mai riuscito a raggiungere la piena realizzazione delle proprie potenzialità.

Le nuove frecce viola

La Fiorentina ha quasi operato ufficialmente un restauro della propria fascia destra, con gli ingressi di Alex Jimenez dal Bournemouth e di Joao Mario dalla Juventus. Due elementi offensivi e intraprendenti, molto dediti alla fase di spinta e a partecipare alla manovra d’attacco della squadra. Entrambi potranno giocarsi una maglia da titolare e si sono già messi in mostra tra precampionato e prima uscita ufficiale. Sarà interessante capire chi la spunterà, dato che nessuno dei due calciatori è ancora a titolo definitivo un calciatore della Fiorentina.