E nel centrocampo della Fiorentina, Grosso potrebbe avere un'opzione in più

Se Oulai è per alcuni la stella che manca per completare il terzetto titolare, Grosso potrebbe trovarsi un'opzione in più a centrocampo grazie all'evoluzione di mercato.

Giocatore apprezzato

Quell'opzione sarebbe rappresentata da Thorstvedt, giocatore che ha avuto al Sassuolo e del quale apprezza le caratteristiche. Una pista questo tutt'altro che abbandonata dal club viola.

Contropartita

Certo, la società emiliana non può accampare pretese alte per il nazionale norvegese, visto che il suo contratto scadrà l'anno prossimo e, nell'ottica gigliata, dovrebbe anche accogliere una contropartita tecnica.

Quest'ultima potrebbe essere rappresentata da Sohm, oppure Brescianini che rischiano di essere due meteore nella storia viola.