"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospite Mauro Bressan

Dopo la sosta per le Nazionali questa sera alle ore 21.30 torna con una nuova puntata Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parliamo dell'aberrante pareggio di Lecce e soprattutto nel futuro della Fiorentina che, con la salvezza ormai ad un passo, vede nel direttore Fabio Paratici l'unico barlume di speranza.

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Parteciperanno i nostri redattori e un gradito ospite, l'ex calciatore della Fiorentina Mauro Bressan. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

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