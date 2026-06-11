"Grosso sa trasmettere ai calciatori la sua determinazione e raggiunge gli obiettivi. Che acquisto della Fiorentina"

Ha giocato al Palermo con Fabio Grosso l’ex portiere Matteo Guardalben, che a Radio Bruno ha presentato il nuovo allenatore della Fiorentina, con cui ha condiviso lo spogliatoio rosanero.

‘Idee chiarissime da sempre’

“Ci tengo a parlare di Fabio perché la Fiorentina ha fatto veramente un acquisto importante, di livello. Venne al Palermo che eravamo in Serie B, lui lasciò la Serie A e gli chiesi perché… così mi raccontò tutto il percorso che si era immaginato per se stesso e me lo presentò in maniera chiarissima, questo per far capire la sua determinazione e le sue idee ben definite fin dal principio”.

‘Trasmette ai calciatori la sua determinazione’

“Grosso ha sempre avuto degli obiettivi da raggiungere da calciatore e li ha sempre ottenuti, questo dimostra personalità incredibile… vedi il calcio di rigore decisivo nella finale Mondiale con la Francia. Sono certo, e la sua carriera lo sta dimostrando, che riesca a trasmettere ai propri calciatori ciò che è stato, e non è scontato assolutamente. Giocare a Firenze poi è sempre stato veramente bello da calciatore, e immagino lo sia anche adesso”.