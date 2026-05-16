De Gea fa il dito medio a Bruno Fernandes e i tifosi apprezzano il gesto

Un vero e proprio siparietto in stile social media. E' quello andato in scena tra il portiere della Fiorentina ed ex giocatore del Manchester United, David de Gea, e il capitano dei Red Devils, Bruno Fernandes.

Giocatore dell'anno

Quest'ultimo è stato nominato giocatore dell'anno (premio Sir Matt Busby), per la quinta volta, staccando in vetta proprio de Gea e Cristiano Ronaldo che sono a quota quattro.

Dito medio

De Gea ha reagito con umorismo al superamento del suo record da parte dell'ex compagno di squadra, commentando il post di Fernandes con un'emoji del dito medio. I tifosi hanno apprezzato lo humor, non tanto sottile a dire il vero, messo in mostra dall'estremo difensore, riempiendolo di like.