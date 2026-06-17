Che caos in casa Milan: salta anche l'arrivo dei nuovi dirigenti sportivi

C'è tanto caos in casa Milan. Il club è ripartito praticamente da zero, salutando allenatore e dirigenza sportiva dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha compromesso la partecipazione alla Champions League.

Milan, dopo il no di Paratici…

Era stato cercato anche l'attuale direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, il quale però rimarrà a Firenze. Tanti “no” sono stati ricevuti anche per la panchina, da Iraola a Glasner e Rangnick. Il prossimo tecnico sarà -con ogni probabilità- Ruben Amorim. Ma i problemi continuano sul fronte dirigenziale.

…ancora niente dirigenza

Markus Krosche e Timmo Hardung non faranno parte della dirigenza del Milan. L'Eintracht Francoforte ha bloccato il loro trasferimento nonostante sembrava esserci un accordo vicino. I rossoneri dovranno rimettersi a lavoro per pianificare il futuro. Lo riporta Gazzetta.it.