In attesa dell'affondo per Kean, il Como chiude l'acquisto di un difensore dal Chelsea

Il Como punta Moise Kean con decisione, ma per sferrare l'attacco al centravanti della Fiorentina serviranno ancora tempo ed i giusti incastri di mercato.

Mercato in vista della Champions League

Intanto però, la dirigenza lariana ha concluso un affare che da tempo andava avanti e si temeva potesse anche sfumare, nella campagna di rafforzamento in vista della Champions League. Dopo l'acquisto di Nico Paz, il Como ha concluso altre operazioni come Kaiki e Milla, prelevato giovani come Cuenca, Liberali e Kaiki… e adesso ha portato alla conclusione un'operazione pesante.

Arriva Chalobah

Dopo una lunga ed estenuante trattativa, il Como è riuscito ad assicurarsi Trevoh Chalobah, difensore inglese classe 1999, che arriva dal Chelsea. Il calciatore britannico arriva per 30 milioni di euro più 6 di bonus e firmerà un lungo contratto con la squadra lombarda. Il giocatore sarà in Italia tra mercoledì e giovedì.