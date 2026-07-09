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Giani: "Firenze e Fiorentina, un'identificazione totale. Antognoni e Batistuta simboli della storia viola"

Michela Lanza /
Eugenio Giani
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Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato in occasione della presentazione del libro ‘Fiorentina100’, dal Museo del Calcio.

‘La Fiorentina è Firenze’

“Firenze è la Fiorentina e la Fiorentina è Firenze. Questo ci appare scontato a Firenze, ma se si va a giro per l'Italia non lo è. Ho fatto per 10 anni l'Assessore allo Sport a Firenze ed avevo un'identificazione totale con quello che rappresenta un segno dell'identità di Firenze. Parlando però con l'Assessore a Roma, Milano, Torino e anche Verona, però, non era facile per loro, perché dovevano equilibrarsi tra le diverse squadre della città. Il rapporto con le istituzioni a Firenze è molto fecondo, lo stadio è comunale”.

‘Antognoni e Batistuta simboli della storia viola’

“I giocatori del cuore della storia viola? I calciatori simbolo sono Giancarlo Antognoni, che ha entusiasmato e colpito tutti, in primis dal lato umano, per il suo attaccamento alla maglia della Fiorentina quando poteva aspirare a tutti i club più importanti del mondo e vincere coppe dei campioni e Scudetti, per l'amore per la Fiorentina. L'altro è Batistuta, accanto a loro tante figure simbolo degli Scudetti conquistati dalla Fiorentina. Poi penso a De Sisti, Merlo, Chiarugi”.

 

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