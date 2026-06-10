Valeri sui compagni più forti che ha mai avuto: "Ho giocato con Fagioli alla Cremonese, calciatore straordinario"

Durante l'ultima puntata di Gialloblu Youth Reporters, format nel quale un calciatore del Parma si sottopone ad alcune domande fatte da ragazzi del settore giovanile, l'esterno Emanuele Valeri ha dato una panoramica sui compagni più forti che ha avuto in carriera: uno di questi, a sua detta, oggi gioca nella Fiorentina.

“Qual è il giocatore più forte con cui hai mai giocato?”

“Quando ero a Frosinone ho giocato con Soulè, sapevo che avrebbe fatto un cammino importante, è veramente forte. Ma ho giocato anche con Fagioli alla Cremonese, un giocatore straordinario anche lui, e infatti è stato prima alla Juventus e poi alla Fiorentina. Se ti devo dire qualcuno a Parma, ti dico Pellegrino, attaccante molto forte”.