La formazione ufficiale della Fiorentina Femminile: solo panchina per Tortelli, in attacco spazio al tridente scandinavo
Sono da pochi minuti uscite le formazioni ufficiali di Fiorentina Femminile-Como 1907, gara valevole per l'8°giornata della Serie A Femminile che prenderà il via alle ore 15 al Viola Park.
Le scelte del tecnico
Piñones-Arces per questa sfida di alta classifica sceglie di affidarsi al consueto 4-3-2-1, con Fiskerstrand tra i pali, protetta dalla difesa a quattro formata da Correia, Filangieri, Bergsvand e Johansen. A centrocampo ai lati di capitan Severini, fresca di convocazione in Nazionale, agiranno Cortes e Tryggvadottir, mentre Bredgaard e Omarsdottir supporteranno Hurtig in avanti.
Le formazione ufficiale
Fiorentina: Fiskerstrand, Correia, Filangeri, Bergsvand, Johansen; Severini, Cortes, Tryggvadottir; Bredgaard, Omarsdottir, Hurtig. A disp. Tortelli, Woldvik, Chacon, Lombardi, Orsi, Van Der Zanden, Bettineschi, Cherubini, Bartalini, Cerrato. All.: Pablo Piñones Arce
Como: Durante; De Rita, Menayo, Svava; Haavi, Maraca, Eriksen, Olofosson, Bonfantini; Giacinti, Wullaert. A disposizione: Veritti, Xhemaili, Ohale, Aigbogun, Conc, Colombo, Pisani, Pittaccio, Wiankowska, Flores, Shore, Boquete. All.: Selena Mazzantini