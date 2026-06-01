Paratici nel mirino di Report per conflitto d'interesse, Giuffrida: "I figli di calciatori e direttori non dovrebbero farsi assistere"

Una nuova inchiesta quella di Report, sul mondo del calcio e in particolare su quello molto discusso degli agenti. Il tema è il conflitto d'interesse che sorge quando in determinate scuderie finiscono i ‘figli di’, che siano calciatori o direttori sportivi.

Paratici

Al centro dell'attenzione c'è proprio Fabio Paratici, i cui figli giocano nel settore giovanile della Roma. Uno dei quali è rappresentato dai fratelli Giuffrida. Valerio, uno dei due, ha ammesso che "I figli dei calciatori non dovrebbero avere agente e nemmeno i figli dei direttori”.

Buffon

Oltre alla posizione di Paratici, è stata sottolineata anche quella del figlio di Buffon, facente parte della stessa agenzia: l'obiettivo, secondo Report, sarebbe quello di stringere rapporti privilegiati con personaggi rilevanti del mondo del calcio.