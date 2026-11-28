Il primo indiziato a dare risposte concrete sul campo domani a Udine è certamente Franco Mastantuono, uno dei più deludenti, sostituito all'ora di gioco dopo non aver azzeccato la quasi totalità delle giocate tentate. In settimana l'argentino è stato anche l'unico a esprimersi sui social, facendo mea culpa. Come sottolinea La Nazione, da lui la Fiorentina si attende una crescita in termini di incisività e continuità.

Star sì ma sempre umile

I connotati da star Mastantuono ce l'ha per natura, per il percorso precoce che ha fatto nel mondo del calcio, per come si presenta pubblicamente. L'atteggiamento da super star invece no e questo non lo renderà mai imputabile a livello di atteggiamento. Parliamo pur sempre di un 19enne, destinato a tornare al Real Madrid.