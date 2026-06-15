Quell'idea di Fiorentina partorita da Paratici e da Grosso...raccontata a Commisso VIDEO

Uno zoccolo duro di Italiani, Kean su tutti da trattenere alla Fiorentina. Il rilancio di Comuzzo in difesa che, grazie anche alla convocazione in Nazionale, ha recuperato consensi. Poi Mandragora, Brescianini, forse anche Piccoli, pagato tantissimo e difficilissimo da cedere. Inoltre una squadra offensiva, alla ricerca di esterni che assieme a Solomon possano fare la differenza e dare a Grosso quello di cui ha bisogno dal punto di vista della qualità e dell’imprevedibilità.

L'idea sulla Fiorentina

La settimana americana è servita soprattutto a questo. Paratici ha spiegato e raccontato a Commisso l’idea di Fiorentina che, assieme al nuovo allenatore, ha partorito. Non trapela niente invece sul budget a disposizione e su quanto davvero la società viola potrà investire sul mercato.

L'assist

Paratici non aveva avuto ancora occasione di trascorrere due giorni assieme ai proprietari, ecco che il viaggio a New York ha servito l'assist per fare venire meno questa mancanza, al di là delle tante chiacchiere fatte.

Necessità-virtù

La prossima stagione sarà comunque un'annata di transizione, per ricominciare a costruire qualcosa di nuovo. Provando a non gettare via il ‘bambino assieme all’acqua sporca’. Qualcosa di buono, nonostante la tragedia calcistica di quest’anno, c’è. E Grosso ha detto a Paratici quelli da cui vorrebbe ripartire. D’altronde di soldi da spendere non ce ne saranno tantissimi, quindi meglio fare di necessità virtù.