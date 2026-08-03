La Gazzetta dello Sport: Un altro colpo e la risposta tanto attesa
Sono due gli articoli sulla Fiorentina che troviamo questa mattina su La Gazzetta dello Sport.
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In primo piano le vicende di mercato: “Fiorentina, un altro colpo Arriva Joao Mario in prestito”. E ancora: “Oggi le visite mediche del terzino: un milione alla Juve, più 9 per il riscatto. Adesso la Viola aspetta la risposta da Mastantuono, talento del Real”.
Brescianini
Di spalla invece si parla della squadra: “Domani torna Pongracic Stop Brescianini da valutare”.
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