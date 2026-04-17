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La Gazzetta dello Sport: Orgoglio Vanoli, il Franchi ci crede ma...

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Due pagine sulla Fiorentina presenti su La Gazzetta dello Sport di oggi. 

Pagina 11

Il titolone è: “Viola non basta Palace in semifinale”. E ancora: “La Fiorentina vince il Franchi ci crede ma niente rimonta”. Sommario: “Dopo Sarr e Gud, il 2-1 di Ndour fa sognare i toscani: gli inglesi resistono, ora la salvezza”. 

Pagina 12

Qui troviamo: “Orgoglio Vanoli “La miglior gara da inizio anno Che peccato…”. E anche: “Il tecnico viola: “Bello vedere il nostro stadio applaudire così. Futuro? Penso al presente”. 

 

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