La Gazzetta dello Sport: Orgoglio Vanoli, il Franchi ci crede ma...
Due pagine sulla Fiorentina presenti su La Gazzetta dello Sport di oggi.
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Il titolone è: “Viola non basta Palace in semifinale”. E ancora: “La Fiorentina vince il Franchi ci crede ma niente rimonta”. Sommario: “Dopo Sarr e Gud, il 2-1 di Ndour fa sognare i toscani: gli inglesi resistono, ora la salvezza”.
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Qui troviamo: “Orgoglio Vanoli “La miglior gara da inizio anno Che peccato…”. E anche: “Il tecnico viola: “Bello vedere il nostro stadio applaudire così. Futuro? Penso al presente”.
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