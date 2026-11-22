Non solo i tre punti: contro il Monza la Fiorentina si gioca il primo, importantissimo step di una trafila di partite da non sbagliare, per rompere questa continuità di prestazioni negative che si trascina dall'anno scorso. L'analisi è sulle pagine del Corriere Fiorentino.

Scontro diretto

Serve qualcosa in più a questa Fiorentina, sia sul piano del gioco che sul piano dei punti. Sono solo nove quelli arrivati a Firenze, troppo pochi dopo 11 giornate, e la Viola non ha ancora trovato una sua identità che le permetta di uscire dalle sabbie mobili (pur mostrando qualche segnale di crescita). E quello di domani è, a tutti gli effetti, uno scontro diretto: i punti di distacco in favore dei viola sono solo due, e la differenza reti è identica.

Giovani e giovanissimi

Non solo: le due squadre si somigliano anche nella filosofia di composizione della rosa, che vede il Monza avere la squadra più giovane della Serie A mentre la Fiorentina si piazza al quarto posto in graduatoria. Domani, comunque, serve una prova di maturità in un bivio a dir poco delicato: servirà anche per scacciare la maledizione del rientro dalla sosta, quando la prima partita è sempre la più importante, cosa che la Fiorentina ha spesso sofferto.