Così è se mi pare... Testa o croce? È il momento di scoprire la faccia giusta

Nove gol incassati e uno solo segnato nelle prime tre partite di campionato della Fiorentina firmate Grosso. Sette gol fatti e due subiti nelle successive due partite siglate Vanoli.

Pellegrino

Pellegrino: tre reti in 369 minuti giocati. Una media da bomber di razza. Però la seconda e la terza sono arrivate contro la peggior squadra di Serie A (almeno secondo la classifica) e contro una di Serie B, mentre la prima è stata una gentile concessione del portiere avversario.

Fagioli o Oulai?

Un centrocampo dalla ritrovata creatività, con Fagioli, o di confortante solidità con Oulai?

Mastantuono

L'irresistibilità (con un pizzico di fortuna) di un Mastantuono da tripletta o la prevedibilità dei suoi movimenti sempre a rientrare sul piede forte?

Njie

Njie accelerazione ubriacante, falcata inarrestabile: un asso da calare che cambia la dinamica della partita. Però non vede proprio la porta.

Valdepenas e Ndour

Le progressioni offensive di Valdepenas o le sue distrazioni difensive?

Il passo compassato di Ndour o... No, c'è solo il passo compassato sempre e comunque.

Due facce

La Fiorentina di questa stagione sta mettendo in mostra tante medaglie, ognuna con due facce. Anche per i diversi contesti affrontati.

Al momento sono tutte lanciate in aria. Domenica contro il Napoli cadranno a terra e scopriremo se saranno teste o croci.