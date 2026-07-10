Toldo si traveste da supereroe e sventa un furto di bici

Una grande parata davvero. E' quella fatta dall'ex portiere della Fiorentina, Francesco Toldo.

L'inseguimento e il recupero della bici

L'ex numero uno viola si è lanciato all'inseguimento di un ladro di biciclette e lo ha raggiunto all'altezza di corso Vittorio Emanuele II, a Milano, disarcionandolo dalla bicicletta. Bici che è stata subito restituita al derubato, tra gli applausi dei passanti.

“E' stato incredibile”

"È stato incredibile - ha detto Toldo - appena capito quello che era accaduto, sono partito a tutta velocità, ho affiancato il ladro e con una spinta l'ho disarcionato. Il ragazzo che era stato derubato mi ha ringraziato e lo hanno fatto anche tutte le persone che hanno assistito alla scena".