Questo pomeriggio l'intermediario di mercato e grande tifoso della Fiorentina Bernardo Brovarone, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulla Fiorentina di Paolo Vanoli a 4 giorni dalla ripresa del campionato contro il Monza di Juric.

“Per quello che rappresentiamo noi oggi, per lo meno da un anno e mezzo, non penso che i valori abbiano influito. Anzi contro le squadre con meno valori questa squadra ha sempre trovato grandi difficoltà, riuscendo ad esprimersi meglio contro le squadre con maggior blasone. Poi oggettivamente nella situazione in cui siamo mi focalizzerei poco su quello che sarà l'avversario che ci troviamo davanti, se poi oltretutto la squadra gioca con il giusto piglio e la giusta determinazione credo che non ci sia qualità che ci possa sormontare”.

“Contro il Monza la Fiorentina deve vincere per forza”

Ha anche aggiunto: “Sono convinto che alla lunga i valori però emergeranno, che alla lunga l'organizzazione di una squadra abbinata al dinamismo e mentalità portino questa squadra a raggiungere risultati. Il Monza tecnicamente a mio parere è la squadra piu modesta del campionato, anche se in casa rappresenta un problema. Hanno una punta giovane ma molto forte, Varela, ed alcuni interessanti giocatori. Ho sentito tante volte dire che quella di lunedì sarà una partita da vincere, cosa che in teoria vale per tutte le partite, ma questa volta sono io a dire che siamo obbligati a farlo. Visto il calendario delle prossime 4/5 gare mi auguro che la squadra si chiuda all'interno del Viola Park per prepararle al meglio”

“Ecco cosa serve a questa squadra"

Ha poi sottolineato la qualità della rosa a disposizione di Vanoli: “A Firenze siamo dannatamente conservativi, perchè siamo tutti in uno stato di insicurezza assoluta: ed è la squadra a trasmettere questo attraverso risultati altalenanti. Purtroppo cominciamo a non fidarci piu di questa squadra. La qualità è tanta e se si riuscisse a farla correre tanto e bene, non credo che ci sia cosa che possa limitarla: serve intensità e agonismo, che una disciplina come il calcio richiede. Poi ovviamente la parte mentale è andata a farsi benedire piu volte, forse anche troppe volte, e per questo mi auguro che con il tempo le cose migliorino. In alcune partite è sembrato che i giocatori non si divertissero neanche”.

“Fagioli ha un entoruage che saprà aiutarlo”

Ha poi concluso parlando di Fagioli: “Fagioli ha il miglior entourage che un calciatore possa avere. Branchini è una figura unica, un privilegio enorme averlo come agente. Sapranno benissimo come agire su questo suo momento. Ma anche con questo tema basta: forse gli facciamo più male a parlarne che altro. Gli stati d'animo di questi ragazzotti giovani sono cambiati. Non hanno mai certezze. Non si può pensare ogni settimana di colpire questi ragazzi”.

“Sinceramente giocherei con il 4-3-2-1 fino al termine della stagione”

Ha poi concluso con la sua formazione tipo: “Se lunedì non gioca Oulai sono convinto che possa ripartire la solita tarantella contro l'allenatore. Sembra che l'ivoriano abbia fatto solo danni contro la Juventus per quelle che sono state le parole di Vanoli a fine partita, ma non voglio neanche commentare la cosa. Cosa farei io? Io andrei fino a stagione con un centrocampo a tre composto da Oulai, Fagioli ed Atta, senza guardare in faccia nessuno. Con un 4-3-2-1, Mastantuono e Goncalves a supporto di Pellegrino. Al reparto difensivo direi di recitare 50 padre nostro prima della partita, perché per loro sarà complicato, ma è ormai chiaro che questa squadra è fatta per divertire e non per difendere”