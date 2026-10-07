Finalmente la Fiorentina: c'è chi deve riscattare le delusioni in Nazionale e allontanare il mercato

Dopo tre lunghe settimane riservate alle Nazionali, tifosi e addetti ai lavori tornando ad occuparsi delle competizioni calcistiche per club. La Fiorentina è pronta dunque ad accogliere i suoi numerosi tesserati reduci dagli impegni con le rispettive selezioni, che hanno lasciato in dote sensazioni contrastanti. Chi non ha passato certo settimane da sogno è Marin Pongracic, convocato dalla Croazia.

Molte più ombre che luci

La Nazionale croata ha disputato in questa sosta 4 sfide valide per la fase a gironi della Lega A di Nations League: incontri nei quali Pongracic non ha recitato esattamente il ruolo da protagonista. Escluso dalla sfida contro la Repubblica Ceca del 26 settembre, ha poi iniziato da titolare il successivo match contro la Spagna venendo sostituito al termine del primo tempo. In vista dell'Inghilterra è arrivata una nuova bocciatura per scelta tecnica, così come in occasione dell'ultima partita in programma contro la Spagna.

Ora la Fiorentina

Smaltite le delusioni con la Nazionale, Pongracic è pronto al riscatto con la maglia della Fiorentina. Il suo obiettivo sarà quello di farsi trovare pronto nel momento in cui il tecnico Paolo Vanoli lo chiamerà in causa, magari cercando di scalare le gerarchie della retroguardia viola. Dopo il suo arrivo al posto di Grosso, il centrale ha giocato appena 6 minuti in campionato contro Venezia e Napoli. Una chance da titolare solo in Coppa Italia, nel successo contro il Pisa. La coppia prediletta di Vanoli al momento è quella composta da Dragusin e Ranieri: sta a Pongracic provare a cambiare le cose con le sue prestazioni, passando da possibile partente a gennaio (si parla di una sua cessione e di un arrivo di Tiago Gabriel dal Lecce) a perno del progetto.