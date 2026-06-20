La retrocessione in Serie C costa il posto ad un ex viola: è ufficiale la sua separazione dallo Spezia

Qualche giorno fa era arrivata la notizia che Marco Turati, ex membro dello staff tecnico di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, dopo due ottime stagioni al Siracusa si è conquistato la panchina del Catanzaro, designato come sostituto dell’altro ex viola Alberto Aquilani. E se per Turati le cose vanno alla grande, c’è un ex tesserato della Fiorentina che non se la passa meglio, anzi tutto il contrario.

Per un Turati che “vola” in Serie B, c’è un altro ex Fiorentina che non se la passa meglio

Stiamo parlando del direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, anche lui ex collaboratore tecnico di Vincenzo Italiano ai tempi di Firenze, che questo pomeriggio ha ricevuto il ben servito dal suo club: è infatti ufficiale da questa mattina l’interruzione del rapporto di lavoro tra il ds ed il club ligure. Ad annunciarlo è stato lo stesso Spezia, con un comunicato sul proprio sito ufficiale:

"Spezia Calcio comunica l'interruzione del rapporto lavorativo con il Direttore Sportivo Stefano Melissano. La decisione è maturata in un clima di rispetto reciproco e piena consapevolezza: i risultati conseguiti sono stati al di sotto delle aspettative e si rende necessario intraprendere un nuovo percorso. Il Presidente Charlie Stillitano ringrazia Stefano Melissano per gli anni trascorsi insieme allo Spezia Calcio, augurandogli le migliori fortune umane e professionali”.

Il sostituto è già stato annunciato

Il suo sostituto sarà l’ex direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi, colui che la scorsa estate riesci a vendere alla Fiorentina, e all’allora ds gigliato Daniele Pradè, Roberto Piccoli per 27 milioni di euro bonus inclusi.