Speranze di Fiorentina al minimo per Harrison… e in America c’è chi segue con interesse l’inglese

L’impatto di Jack Harrison alla Fiorentina non è stato disastroso, anzi, il classe ’96 inglese ha offerto un contributo utile alla causa, mostrando grande impegno in una fase delicatissima del campionato viola. La dirigenza gigliata però non appare assolutamente intenzionata a confermare il calciatore arrivato dal Leeds, perché dovrebbe pagare un ingaggio consistente oltre ai soldi del cartellino, per un elemento che ha già scavallato i 30 anni e non sarebbe un titolare. Harrison dovrà perciò trovare un’altra sistemazione.

Esperienza americana già in curriculum

Harrison in passato ha militato negli Stati Uniti, vestendo la casacca del New York City FC, e l’opzione a stelle e strisce potrebbe tornare di moda per lui. Secondo quanto riferisce Seth Macomber di The Blazing Musket, la compagine americana dei New England Revolution, militante in MLS è interessata al calciatore di Stoke-on-Trent.

Il giocatore ad un bivio

Da capire se Harrison abbia intenzione di spostarsi nuovamente oltreoceano, lasciando la propria nazione per trasferirsi nella città di Foxborough. Col Leeds l’ala mancina ha un contratto ancora fino al 30 giugno 2028 ma è ormai da tempo fuori dal progetto degli ‘Whites’, soprattutto dopo la scelta di andare all’Everton lasciando dopo tanti anni il club che fece infuriare i tifosi.