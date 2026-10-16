Santiago Beltràn rifiuta il rinnovo con il River Plate e valuta il futuro. La Fiorentina non è l'unica interessata

La Fiorentina guarda al mercato internazionale e segue con interesse Santiago Beltrán, giovane talento del River Plate. Il portiere argentino ha ricevuto diverse attenzioni e il suo futuro resta ancora da definire, con diversi club pronti a inserirsi nella corsa.

Beltràn dice no al rinnovo

Il giocatore ha rifiutato la proposta di rinnovo presentata dal River Plate. Una decisione che lascia aperti diversi scenari per il suo futuro, sul quale non è stata ancora presa una decisione definitiva.

Fiorentina e Inter interessate

Beltrán piace molto alla Fiorentina e all’Inter, ma la concorrenza non manca. Club tedeschi e inglesi sono infatti in pressing per convincerlo, rendendo ancora incerto il prossimo capitolo della sua carriera. Lo riporta il Corriere dello Sport.