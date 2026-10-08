Kayode sulla cresta dell'onda: dopo la Nazionale, la fila in Premier per l'ex Fiorentina

Michael Kayode è senza ombra di dubbio uno dei giocatori italiani del momento. Convocato dal ct della Nazionale Roberto Mancini per le recenti sfide di Nations League, l'ex Fiorentina ha ripagato la fiducia con 3 ottime partite contro Turchia e Francia e con 1 gol nel primo dei due match contro la squadra di Montella. Un rendimento che, ovviamente, accende le sirene di mercato.

Premier pazza di Kayode

Kayode gioca in Premier League, con la maglia del Brentford, dal gennaio 2025. Un campionato in cui si sta esaltando, avendo totalizzato fin qui 63 presenze tra tutte le competizioni con anche 2 gol e 3 assist. Le sue prestazioni, oltre ad accrescere il rimpianto in casa Fiorentina per averlo ceduto forse troppo presto, stanno creando una vera e propria fila di squadre pronte a puntare su di lui. Secondo quanto riporta CaughtOffside, in cima alla lista c'è il Liverpool: dopo l'addio di Alexander-Arnold, ancora i Reds non hanno trovato un vero e proprio erede per la posizione di terzino destro. Dietro alla compagine di Anfield ecco Arsenal, Tottenham e Newcastle. Interessamenti però anche dall'Italia, con la Juventus che più di altri club segue da vicino il giocatore.

Il Brentford fa muro

La sensazione è che per Kayode in estate si scatenerà una vera e propria asta, ma anche che il Brentford non lo lascerà partire facilmente. L'ex Fiorentina viene considerato un punto cardine dalla dirigenza biancorossa, tanto che a luglio lo ha legato ancora di più a sé con un contratto che scade a giugno 2032.