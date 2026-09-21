Corriere Fiorentino: De Gea spazza via tutte le critiche

Tre pagine dedicate alla Fiorentina da parte del Corriere Fiorentino.

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Sulla partita di ieri c'è: “Un punto tra gli applausi”. Sottotitolo: “Traverse, pali, parate e un gol per parte: nel caldo del Franchi esce un pareggio giusto Confermati i progressi delle ultime due partite: la squadra è imperfetta ma si vede il gioco”.

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Qui leggiamo: “Olivera, Neres e Favasuli: De Gea para tutto e spazza via le critiche”. Sottotitolo: “Il capitano poteva andarsene ma è rimasto anche grazie al parere del nuovo preparatore Filippi: ieri è stato super”.

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Spazio alle dichiarazioni: “Vanoli non guarda la classifica ”Ora siamo sulla strada giusta". Sottotitolo: “L’allenatore: ”La squadra mi è piaciuta. Oulai? A volte il talento va sacrificato".