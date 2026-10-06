È già tempo di mercato: la Fiorentina fa le proprie mosse. Due priorità per i viola
La Fiorentina guarda già al mercato di gennaio per colmare le lacune dell’organico. La lunga sosta ha riacceso vecchie piste e alimentato nuove indiscrezioni, con due priorità: un difensore centrale e un centrocampista. Lo scrive stamani il Corriere Fiorentino.
Le difficoltà di Pongracic
In difesa pesano le difficoltà di Pongracic, scivolato dietro a Ranieri nelle gerarchie di Vanoli. Il club viola si sarebbe interessato a Tiago Gabriel, ma la richiesta del Lecce, vicina ai 30 milioni di euro, avrebbe raffreddato gli entusiasmi. Sul portoghese c’è inoltre la concorrenza del Milan.
Questione irrisolta
A centrocampo resta irrisolta un’esigenza già manifestata da Grosso, le cui richieste non erano state soddisfatte in estate. La Fiorentina cercherà dunque un rinforzo anche a gennaio, pur senza aver ancora individuato chiaramente quel profilo alla Matic indicato dall’allenatore esonerato.
Le alternative monitorate
Le alternative già monitorate presentano ostacoli. Sul trentunenne danese Højbjerg, mediano del Marsiglia, è forte anche l’interesse della Juventus. Resta complicata pure la pista Thorstvedt: il Sassuolo non ha abbassato le proprie pretese economiche, nonostante una scadenza contrattuale ormai prossima.