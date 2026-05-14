Bucchioni: “Corona ha messo alla berlina Pradè senza prove. Troppo facile avviare la macchina del fango e poi…”

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva, soffermandosi sulle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona che hanno gettato ombre su Daniele Pradè, ex direttore sportivo della Fiorentina.

‘Corona può fare di tutto, va guardato con sospetto’

“Le parole di Corona su Pradè? Fatico a parlare di Corona, le cose che dice vanno poi supportate da prove, le malefatte devono reggere al confronto con la giustizia e la magistratura, altrimenti diventa diffamazione. Corona se ne frega, perché può fare di tutto… è stato anche in galera, il suo mondo va guardato anche un po’ con sospetto”.

‘Affari poco chiari di Pradè? Certe cose vanno dimostrate’

“Pensiamo ai procuratori e ai direttori sportivi da lui coinvolti, come Pradè appunto, che è stato messo alla berlina su presunti affari poco chiari nella sua gestione della Fiorentina… queste cose poi vanno dimostrate, un conto è sospettarle. Troppo facile mettere in moto la macchina del fango senza prove, non mi piacciono queste cose. Se ci sono inchieste ben fatte, allora si può anche arrivare parlare di notizie”.