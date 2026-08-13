Dopo Sohm chi è il prossimo? Una mediana da sfoltire… con un duello ben preciso

Atta e Oulaï sono stati due innesti di spessore per la Fiorentina, che a centrocampo ha inserito elementi giovani e di prospettiva ma anche già affermati ed in grado di imporsi come titolari della squadra. Il pacchetto mediano si presentava già molto ampio prima dell’inizio delle trattative: Fagioli, Mandragora e Ndour su tutti, a comporre la mediana titolare dello scorso anno… e le mosse in uscita della dirigenza viola non sono certo finite

Centrocampisti in uscita

Richardson e Sohm erano pressoché certi di non far parte del nuovo corso della Fiorentina, ed il marocchino non è neanche stato convocato per il ritiro ma è stato rapidamente ceduto al Le Havre, al termine del prestito misterioso al Copenhagen. Lo svizzero Sohm ha invece svolto parte della preparazione con la squadra, prima di passare al Venezia, dopo il precedente prestito al Bologna. Adesso sono due i calciatori più ai margini in mediana, il cui futuro è molto legato, nonostante le diverse caratteristiche: si tratta di Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, entrambi arrivati nello scorso mercato di riparazione, a titolo definitivo col raggiungimento della salvezza.

Chi la spunterà?

Brescianini durante il precampionato è stato impiegato da terzino sinistro per coprire la falla dopo la cessione di Gosens e in attesa dell’arrivo di Valdepeñas. Al di là della disponibilità del calciatore e della sua duttilità, la netta sensazione è che l’ex Atalanta, sebbene elemento affidabile e di rendimento, non sia certo al centro delle idee di Grosso… a maggior ragione se la Fiorentina dovesse decidere di prelevare Thorstvedt. E Fabbian? Difficile inquadrare tatticamente il classe 2003, che ha espresso il miglior rendimento da centrocampista ‘d’assalto’ al Bologna, andando anche in gol con ottima frequenza alla Reggina. Al momento il giocatore scuola Inter parte molto indietro nelle gerarchie e anche la sua situazione è da monitorare fino al termine del mercato.