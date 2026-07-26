Adesso è ufficiale: Harrison sbarca in America! L'ex viola lascia l'Europa per la MLS
Jack Harrison in azione. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Jack Harrison, giocatore di proprietà del Leeds ma che ha trascorso gli ultimi sei mesi in maglia viola, lascia il Vecchio Continente per giocare nel campionato statunitense, l'MLS.
Addio ai viola
Nei mesi trascorsi a Firenze il giocatore ha contribuito alla rincorsa salvezza della Fiorentina. La società gigliata ha però deciso di non esercitare il diritto di riscatto, rispedendo il giocatore al Leeds.
Nuovo club
Per l'ex viola si tratta di un ritorno negli USA, avendoci giocato nei New York City FC nel 2016-2017. La sua nuova avventura sarà in Massachussets, dove ha firmato con i New England Revolution.
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