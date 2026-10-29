Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, ora la paura fa duecento

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 22

In primo piano c'è: “La paura fa 200”. Sottotitolo: “La Fiorentina a caccia di una vittoria in casa che manca da 199 giorni”. Articolo che inizia così: “Centonovantanove per non fare duecento: è l’imperativo della Fiorentina oggi contro l’Atalanta in modo da eliminare quello che è ormai diventato un piccolo, grande tabù con tutte le conseguenze negative”.

Pagina 23

Presente un'intervista a Castrovilli che dice: “Posso ancora dare tanto, Viola ti ho sognata”. E ancora: “Vorrei chiudere la mia carriera a Firenze. Non sarei mai andato via, non fu per soldi ma per gli infortuni E ho pensato spesso di smettere”.